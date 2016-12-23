Сергей Лазарев
 

Сергей Лазарев. Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Сергей Лазарев уже два с половиной года как счастливый отец. Когда журналисты поймали популярного исполнителя выходящим из храма с маленьким мальчиком, артист не стал отпираться и признался, что э то его сын.

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Ушлые папарацци сняли Сергея Лазарева во время посещения одного из московских храмов вместе с семьей. На видео рядом с популярным исполнителем – его мать и маленький мальчик, который держит певца за руку.

Лазарев играет с малышом и усаживает его в свой автомобиль.

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Ошеломленные журналисты немедленно связались с Сергеем. чтобы выяснить, кем ему приходится мальчик.

Исполнитель не стал отпираться и признался, что более двух лет он действительно является счастливым отцом.

Однако от остальных комментариев категорически отказался. «Это моя личная жизнь, которую я не хотел бы предавать огласке», – заявил Лазарев.

Тем не менее, репортеры издания Life.ru выяснили, что сына певца зовут Никита. Артист скрывал от всех появление на свет наследника – мальчик родился в 2014 году. Сейчас Никите Лазареву два с половиной года. Сергей ни разу не выходил в свет с сыном и нигде его не показывал. По словам людей из окружения артиста, это было сознательным решением Сергея – не предавать публичности семейное событие.

О матери Никиты журналисты пока ничего не узнали.

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Отметим. что о личной жизни популярного певца крайне мало известно. Ранее Сергею Лазареву приписывали романтические отношения с ведущей Лерой Кудрявцевой. Впрочем, в эти отношения мало верили не только представители СМИ, но и даже их фанаты. Однако, как в недавнем интервью сообщила мать телеведущей, роман между Лерой и Сергеем имел место быть на самом деле.

«Сережа – чудесный! Люблю его безмерно. Более заботливого и нежного мальчика я, наверное, не встречала. Конечно, расстроили они меня, когда сообщили, что расстаются. Там ведь все по-настоящему было: и любовь, и секс, и планы на долгое счастливое совместное будущее. Но …вышло, как вышло», – констатировала мать Леры.

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