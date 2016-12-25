Бывший бэк-вокалист группы «Любэ» летел на борту разбившегося Ту-154

 

Фото: Artur Lebedev/TASS/Scanpix

На борту Ту-154, разбившемся в районе Сочи, в числе артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова был бывший бэк-вокалист группы «Любэ». Об этом в воскресенье, 25 декабря, рассказал РИА Новости руководитель «Центра имени Игоря Матвиенко» Андрей Лукинов.

Еще по этой теме

«На борту самолета был артист ансамбля Александрова, бывший бэк-вокалист группы «Любэ» Евгений Насибулин, который работал в группе в начале 90-х годов. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Жени», — сказал Лукинов.

По словам собеседника агентства, с хором имени Александрова группа «Любэ» часто вместе записывала песни. Последний раз коллективы сотрудничали в октябре — тогда они записали гимн Сухопутных войск.

Еще по этой теме
Крушение Ту-154: выживших нет

Крушение Ту-154: выживших нет

Путин объявил 26 декабря днем траура по жертвам катастрофы Ту-154

Путин объявил 26 декабря днем траура по жертвам катастрофы Ту-154

Хронология катастроф Ту-154: за 48 лет их было более 50

Хронология катастроф Ту-154: за 48 лет их было более 50

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с экранов радаров в 04:27 по Риге 25 декабря после вылета из Сочи, где прошел заправку. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало вскоре после взлета. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.

Реклама

По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе авиакатастрофы Ту-154 будет продолжаться круглосуточно.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 93000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Выявлено идеальное число секс-партнеров в жизни человека Wo&Men

Выявлено идеальное число секс-партнеров в жизни человека

Ученые: Морепродукты укрепляют здоровье Hi-Tech

Ученые: Морепродукты укрепляют здоровье

Это Клубника — собака, эмоциям которой позавидует любая модель Wo&Men

Это Клубника — собака, эмоциям которой позавидует любая модель

Психологи назвали самую нервную в мире профессию Hi-Tech

Психологи назвали самую нервную в мире профессию

Запах женщины: что вы должны знать Wo&Men

Запах женщины: что вы должны знать

Происшествия

lsm.lv

Реклама



Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Gauja
170 000 EUR
Дом
Дом Baloži
89 500 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
VEIKALA VADĪTĀJU (DAUGAVPILĪ)
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
FINANŠU DATU ANALĪTIĶIS/-E
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERIS/- ...
prisma.lv
http://alkoutlet.lv
Dr.Lensor

Темы

 