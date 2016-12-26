СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла

Джордж Майкл
 

Джордж Майкл. Фото: REUTERS/Scanpix

Легендарный британский певец Джордж Майкл мог скончаться от сердечной недостаточности, сообщают Ria.ru издание Billboard.

Джордж Майкл скончался у себя дома в возрасте 53 лет в рождественские выходные. Полиция сообщила, что «подозрительных обстоятельств» нет.

Свои соболезнования в социальных сетях Twitter и Instagram уже выразили музыканты Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс,

а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.

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Умер британский певец Джордж Майкл

Умер британский певец Джордж Майкл

Видео

Как заявил изданию менеджер певца Майкл Липпман, в рождественское утро воскресенья ему позвонили и сообщили, что обнаружили Майкла «мирно лежащим в постели». Насильственная смерть певца исключена. При этом, по словам Липпмана, смерть, вызванная сердечной недостаточностью, стала неожиданностью.

Видео

За время карьеры Майкла, как сольной, так и в составе дуэта Wham! было продано около ста миллионов его записей.

Самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don"t let the sun go down on me.

В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.

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