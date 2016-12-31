Победителем шоу «Голос» стала Дарья Антонюк

Дарья Антонюк
 

Дарья Антонюк. Фото: instagram.com

В прямом эфире Первого канал объявлен призер пятого сезона популярного проекта. Для поклонников это стало сюрпризом – многие ставили на Панайотова, ставшего в итоге вторым.

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Несколько миллионов телезрителей отдали свои голоса за 20-летнюю Дарью Атонюк из Зеленогорска Красноярского края на самом популярном музыкальном проекте. Она получила титул «Лучший голос страны» и сертификат на один миллион рублей от банка-спонсора.

Этот путь был сложным. Более тринадцати тысяч заявок от талантов со всего мира поступило в адрес Первого канала, когда летом объявили кастинг. До слепых прослушиваний дошло меньше сотни.

Потом без малого четыре месяца продолжались еженедельные эфиры. На пути к победе пришлось пройти через несколько туров – поединки, нокауты, четверть– и полуфиналы.

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Наконец, финал. Каждый из четырех оставшихся участников исполнил в нем по несколько песен – по-русски и по-английски, сольно и дуэтом с наставником.

Теперь можно предположить, что именно Дарья представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в мае будущего года в Киеве. Тем более, что право определять участника и транслировать полуфиналы и финал в порядке очередности принадлежит Первому каналу.

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