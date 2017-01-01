Гройсман: Мы проведем Евровидение 2017 в Киеве на высшем уровне

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает одним из главных достижений Украины в 2016 году победу Джамалы на Евровидении. Накануне Нового года он рассказал, что проверил состояние подготовки к международному песенному конкурсу Евровидение 2017, который пройдет в Киеве в мае.
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«Сейчас идет работа по подготовке Евровидения 2017. Накануне Нового года проверил состояние дел. Уже есть договоренность с шоу-продюсером Стюартом Барлоу, для которого Евровидение 2017 станет уже шестым.
Подписан договор со студией дизайна сцены – Wider Design. Определено место проведения и подписан договор с Международным Выставочным Центром.
Проведены предварительные переговоры между НТКУ и Министерством экономики Украины относительно максимального применения системы Система публичных электронных закупок ProZorro и проведения открытых и прозрачных тендерных процедур.
Наша задача – провести конкурс на высоком организационном уровне и мы проведем Евровидение 2017 в Киеве на высшем уровне!
И пользуясь случаем, хочу пожелать нам всем новых побед в Новом году!», – написал на своей соцстраничке Владимир Гройсман.Еще по этой теме