В Новый год для Романа Абрамовича пел Пол Маккартни

Бывший участник The Beatles Пол Маккартни принял участие в новогодней вечеринке, которую устроил российский миллиардер Роман Абрамович. Мероприятие прошло на французском острове Сен-Барт, сообщает Billboard.

Маккартни появился на сцене во время выступления группы The Killers и исполнил вместе с ними одну из известных битловских композиций «Helter Skelter».

Фрагмент выступления музыканты The Killers разместили на своей официальной странице в Facebook. По данным Billboard, выступление Маккартни было «незапланированным».

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Life сообщает, что вечеринка проходила на борту знаменитой яхты Абрамовича Eclipse. В числе гостей было много известных персон.

По данным РБК, в частности, на вечеринке Абрамовича присутствовали Дмитрий Рыболовлев - экс-совладелец «Уралкалия», Лен Блаватник - миллиардер и партнер Виктора Вексельберга по Sual Partners (акционер UC Rusal), Евгений Швидлер - экс-президент компании «Сибнефть», Фархад Ахмедов - азербайджанский миллиардер, экс-сенатор Совета Федерации, экс-владелец газовой компании «Нортгаз», а также экс-президент МТС и член совета директоров РЖД Василий Сидоров и владелец уральской Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский.

Издание отмечает, что вечеринку на Сен-Барте Абрамович устраивает ежегодно. Ранее для гостей олигарха выступали такие группы, как Rolling Stones и U2.











Aizvērt Неожиданный концерт Пола Маккартни на Таймс-сквер в Нью-Йорке Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix







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