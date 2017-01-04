Латвийская певица готова представить Литву на «Евровидении»

Латвийская певица Саманта Тина приняла решение в этом году снова принять участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Исполнительница примет участие в национальном отборе, где поборется за возможность представлять Литву. Для многих новость стала полной неожиданностью, но сама Саманта объясняет такой выбор любовью литовцев, ведь певица в соседней стране невероятно популярна.

В 2014 году Саманта Тина уже участвовала в литовском проекте «Голос» и была единственным иностранным участником. Тогда Саманта дошла до финала и стала востребована у соседей.

Весной 2016 года в Литве с успехом прошло шоу «Дуэт со звездой» (Žvaigždžių duet), в котором приняла участие и Саманта Тина. По итогам зрительского голосования Саманта Тина с Тадасом Римгайлой заняла почетное второе место.

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«Не могу поверить, что все закончилось. Это был один из лучших моментов в моей жизни», - указала в Instagram певица. Тадас, в свою очередь, в интервью местным СМИ отмечал, что не верится, что проект длиною в три месяца подошел к концу.

Исполнитель признал, что звездная пара на победу не рассчитывала, так как, во-первых, в финале они пели песню на английском языке, а не на литовском, а во-вторых, зрители все же больше предпочитают голосовать за своих знаменитостей, а не за звезд из других стран.

Теперь Саманта Тина вместе с литовским артистом Тадасом Римгалой готовится выйти на сцену национального отбора, где дуэт представит песню на литовском языке «Tavo oda».

В Литве отбор песенного конкурса «Евровидение» стартует уже 7 января.

Напомним, в 2012 году Саманта Тина приняла участие в «Славянском базаре», где заняла второе место. В том же году она участвовала в латвийском национальном отборочном туре на «Евровидение» с песней I Want You Back вместе с Давидсом Каландия, но они заняли второе место.

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