В Риге с юбилейной программой выступит Дима Билан

Дима Билан в "Дзинтари"
 

Дима Билан в "Дзинтари". Фото: Янис Шкапарс/TVNET

12 апреля в Арене Рига Дима Билан представит новую юбилейную программу - «35 Неделимые».

Смело можно сказать, даже громко заявить, что Дима Билан – легендарный и непревзойденный артист. О его концертах мечтают в разных уголках мира. Каждый раз зал забит до отказа, билеты разлетаются моментально!

Предстоящее шоу ознаменует 35-летний юбилей популярного артиста. К тому же, название «Неделимые» - это не только новый хит, но и точное определение творческого пути певца: Дима Билан и его преданная многомиллионная публика — поистине «Неделимые»! Это будет совершенно новое шоу!

Программа, которую Дима Билан представит в Риге, с оглушительным успехом прошла в московском Crocus City Hall. Эти 2 аншлаговых концерта СМИ сравнили с шоу мировых звезд — Джорджа Майкла и Джастина Тимберлейка.

На протяжении двух часов зрителей радовали исключительно живой звук, потрясающие декорации, 3D-графика, световое шоу, танцы и неожиданные постановки. Все это будет и в Риге. Это шоу мирового масштаба!



На концерте в Риге вас ждут новые горячие треки и проверенные временем хиты («Не молчи», «Ты должна рядом быть», «На берегу неба», «Невозможное возможно», «Never let you go», «Я просто люблю тебя», «Болен тобой» и др.)

В мае 2006 года о Билане узнала вся Европа, когда он представлял Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» с песней «Never let you go». Тогда он занял второе место. А уже в 2008 году он повторно принял участие в этом песенном конкурсе. Искренней композицией «Believe» он завоевал весь мир, заняв первое место.

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Сегодня Дима занимается продюсерской деятельностью, он является наставником в популярных музыкальных шоу «Голос» и «Голос дети». Помимо этого, Билан снимается в кино.



В 2016 году в Лондоне с 30 ноября по 4 декабря состоялась Неделя российского кино. Особый ажиотаж вызвал открывший фестиваль фильм «Герой» с Димой Биланом в главной роли.

На очереди еще один фильм с Биланом – «Гардемарины IV» (2017).

Как мы видим, у исполнителя весьма насыщенный график: гастроли, записи, съемки. Фанаты и поклонники с трепетом ждут, когда же их кумир сможете выделить время для выступления именно в их городе.

Билеты на концерт в Риге можно будет приобрести начиная с 10-ти утра 7 декабря во всех пунктах продажи и онлайн магазине Bilesuserviss.


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