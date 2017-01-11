Свои уже не в моде: россияне предпочитают украинских Макса Барских и Светлану Лободу

Светлана Лобода
 

Светлана Лобода. Фото: instagram.com

Ни для кого не секрет, что украинские артисты пользуются огромной популярностью, причем, в России они более востребованы, чем в Латвии. Макс Барских и Светлана Лобода бьют рекорды популярности.

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В итоговом «Золотом Граммофоне» 2016 года на московском «Русском Радио» лидирующие позиции остались за украинскими артистами Светланой Лободой и Максом Барских, хиты которых «Твои глаза» и «Туманы» заняли первое и второе место, соответственно.

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Украинка Ани Лорак уже давно поселилась на российской сцене. Сейчас там часто можно встретить Потапа и Настю, а также позитивную группу «Время и Стекло». Так, на творческом вечере Константина Меладзе, который прошел в начале января, выступили многие артисты из Украины.

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