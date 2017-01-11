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6 апреля в Риге с единственным концертом в странах Балтии выступит американский дуэт электронного рока и трип-хопа Phantogram. Концерт в зале «Палладиум» состоится в поддержку их последнего альбома «Three».

Phantogram в 2007 году основали друзья детства Джош Картер (Josh Carter) и Сара Бартель (Sarah Barthel).

Свой музыкальный стиль они характеризуют как комбинацию электронного рока, попа и трип-хопа, для которой характерно «большое количество различных ритмов, вихри гитар, космических синтезаторов, эхо и воздушных вокалов.» Своими авторитетами оба музыканта перечисляют ряд артистов, начиная с The Beatles и заканчивая Дэвидом Боуи, но критики отмечают особое влияние Portishead и Sneaker Pimps.

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Хотя большую часть вокальных партий исполняет Сара, тексты песен в основном сочиняет Джош.

Он признает, что текстуальное настроение довольно темное, даже мрачное, но с "большим количеством капель надежды». В частности это относится к последнему альбому, во время записи которого сестра Сары совершила самоубийство.

«[Общее настроение] определяли гнев и, конечно, печаль, и все остальное. Наша лирика всегда приходит из темных и личных глубин, и это был катарсис, и в то же время мотивация, чтобы таким образом выразить свою боль,» заметили оба артисты.

Их песни мелодичное напоминание, что каждая борьба приводит к росту, и что даже с небольшим количеством надежды можно пройти долгий путь.

До сих пор у Phantogram вышли три полноценных студийных альбомов, из которых самыми известными хитaмы являются When I'm Small, Mouthful Of Diamonds, Black Days Out, Fall In Love, As Far As I Can See, Don’t Move, и конечно же You Don’t Get High Me Anymore из нового альбома «Three».

Последнюю композицию достаточно интересной для своей версии признала канадская рок-группа Three Days Grace, которая выступила на полностью распроданном концерте в Риге в январе прошлого года.

Параллельно Phantogram Сара и Джош сотрудничали с Big Boi из Outkast (участвовал в создании 2-ух его альбомов), Skrillex, The Flaming Lips и даже с Майли Сайрус (Сара участвует в ее песне Slab of Butter (Scorpion)).

До сих пор в Латвии группа выступала только один раз, в 2014 году на большой сцене фестиваля Positivus.

Предпродажа билетов начинается в пятницу, 13 января, c10:00 в сети «Biļešu serviss». Их стартовая цена €29.


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