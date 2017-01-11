Всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли возвращается в Латвию

Всемирно известный итальянский тенор возвращается в Латвию. 7 ноября Андреа Бочелли даст концерт в «Арена Рига», до этого он выступал в нашей стране дважды.

Пока неизвестно, какую именно концертную программу представит поклонникам Андреа Бочелли. Без сомнения, в нее будут включены самые знаменитые оперные арии. Так же вероятно, что программа будет связана с юбилеем ошеломляюще успешного альбома певца — Romanza.

В 2017 году исполняется 20 лет с момента выпуска этого альбома, и в ближайшем будущем будет издана его юбилейная версия. Альбом Romanza был продан тиражом более 20 миллионов копий и стал самым коммерчески успешным альбомом всех времен в Италии.

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По числу заслуг Андреа Бочелли превосходит любого другого сольного исполнителя классической музыки.

Общее количество проданных альбомов этого великолепного музыканта превышает 80 миллионов. Он является обладателем премий World Music (WMA), Golden Globe, ECHO, British Classical Music и многих других.

Начав свою карьеру в юности с выступлений в ресторанах и барах, Андреа Бочелли достиг всех мыслимых профессиональных высот.

Он имел честь выступать перед тремя президентами Соединенных Штатов, тремя Римскими Папами, и перед королевскими семьями по всему миру.

Он дает концерты на самых престижных оперных сценах, огромных аренах и масштабных мероприятиях, таких как: закрытие Олимпиады в Турине, звездный уикенд NBA и финал Лиги чемпионов UEFA. Его имя увековечено на «Аллее Славы» в Голливуде, а в Италии в его честь назван пляж.

Ничто не помешало Андреа Бочелли достичь славы и всемирного признания. Он сумел довести до совершенства свои вокальные навыки и теперь его голос часто называют божественным.

«Если бы Бог пел, его голос был бы подобен голосу Андреа Бочелли!» - такими словами его охарактеризовала знаменитая Селин Дион, с которой вместе они записали бессмертный хит The Prayer.

Уникальный тембр его голоса - чарующе мягкий, меланхоличный и одновременно сильный и глубокий, одинаково знаком как ценителями оперного искусства, так и любителям поп-баллад.