Маккартни пытается отсудить права на песни The Beatles

Основатель The Beatles Пол Маккартни подал в суд против компании Sony/ATV, чтобы получить авторские права на песни, написанные им за время участия в группе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как говорится в иске Маккартни, он передавал права на песни, написанные в соавторстве с Джоном Ленноном в период с 1962 по 1971 год разным издателям.

В 1980-е годы певец Майкл Джексон купил права на такие хиты, как Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Затем он разделил их с компанией Sony/ATV. Джексон скончался в 2009 году, а в прошлом году права на эти песни полностью перешли к Sony.

Также компания владеет правами на другие песни, написанные Маккартни и Ленноном в период с сентября 1962 года по июнь 1971-го.

Согласно закону об авторских правах США, Маккартни сможет вернуть себе авторские права начиная с октября 2018 года, то есть спустя 56 лет после первой публикации песен.

В иске отмечается, что обращение в суд сейчас «необходимо и уместно», чтобы Пол Маккартни мог спокойно рассчитывать на возвращение права собственности на свои авторские права.

Sony/ATV выразила разочарование подачей иска, назвав возбуждение судебного процесса «ненужным и преждевременным».

