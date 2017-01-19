Маккартни пытается отсудить права на песни The Beatles

Основатель The Beatles Пол Маккартни подал в суд против компании Sony/ATV, чтобы получить авторские права на песни, написанные им за время участия в группе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
- В Новый год для Романа Абрамовича пел Пол Маккартни 2 января 2017 г.
- Пол Маккартни спел рождественскую песню с голливудскими звездами 21 декабря 2016 г.
- Письмо Леннона, адресованное Маккартни, продано за $30 тысяч 20 ноября 2016 г.
Как говорится в иске Маккартни, он передавал права на песни, написанные в соавторстве с Джоном Ленноном в период с 1962 по 1971 год разным издателям.
В 1980-е годы певец Майкл Джексон купил права на такие хиты, как Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Затем он разделил их с компанией Sony/ATV. Джексон скончался в 2009 году, а в прошлом году права на эти песни полностью перешли к Sony.
Также компания владеет правами на другие песни, написанные Маккартни и Ленноном в период с сентября 1962 года по июнь 1971-го.
Согласно закону об авторских правах США, Маккартни сможет вернуть себе авторские права начиная с октября 2018 года, то есть спустя 56 лет после первой публикации песен.
В иске отмечается, что обращение в суд сейчас «необходимо и уместно», чтобы Пол Маккартни мог спокойно рассчитывать на возвращение права собственности на свои авторские права.
В свою очередь
Sony/ATV выразила разочарование подачей иска, назвав возбуждение судебного процесса «ненужным и преждевременным».
Как сообщалось, ранее группа Duran Duran проиграла дело об авторских правах. Суд принял знаковое решение, которое может затронуть других британских музыкантов и авторов песен.Еще по этой теме