Решение принято: Фадеев нашел спасение от огоньков с Пугачевой

 

Фото: instagram.com

Обругавший новогодние огоньки Максим Фадеев нашел выход из конфликтной ситуации. Знаменитый продюсер предложил россиянам способ избавить себя от надоевших звезд эстрады, а также от пошлости и глупости в эфире.

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Разгромное сообщение Фадеева об огоньках облетело все таблоиды и популярные соцсети в первых числах наступившего 2017 года. Ненавистники Примадонны и ее свиты распечатывают текст обращения Максима к народу, ламинируют его и вешают на стену.

«Я не смог досмотреть не одно музыкальное «шоу» на федеральных каналах. Такое ощущение, что у руководства первого и второго канала мир застыл в 1993 году.

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Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки, а все вместе это просто погружение в ад. Я искренно боялся переключить на первый или второй каналы, что бы не попасть в «прошлое» на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке!», – возмущенно писал продюсер о новогодних эфирах главных каналов страны, где царили Алла Пугачева и ее компания.

Продюсер убежден, что пришло время перемен.

«Мне интересно, сколько просуществует еще в таком виде «развлекательное» телевидение? Неужели они не видят, что это просто уже стыдно! – не стал скрывать свое негодование Фадеев. – Бездарные сценарии и их воплощение верх пошлости! Жаль наших артистов которые, по привычке соглашаются участвовать на «Балу у Сатаны«! Господи, когда закончатся эти «Песни Года» и «Голубые огоньки"?».

ЧИТАЙ НА TVNET: Константин Эрнст оправдался за Аллу Пугачеву в новогоднем эфире

Примечательно, что Константин Эрнст в онлайн-шоу «ОК на связи!» оправдался за провальные эфиры тем, что «системными зрителями новогодних шоу являются люди 45+», которые по-прежнему любят Пугачеву и других ветеранов эстрады и ничего не хотят менять. А молодежь якобы телевизор в новогоднюю ночь не смотрит вовсе, потому что гуляет и празднует.

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Как бы то ни было, от гневных слов Фадеев перешел к действиям. Продюсер нашел спасение от огоньков с Пугачевой.

«В связи с создавшейся ситуацией по поводу моего обращения касаемо новогодних голубых огоньков. Это вызвало большой резонанс.

Вернувшись к этой истории, я хотел бы сказать вот что: мы подумали и приняли решение, что мы будем делать свой альтернативный огонек, который назовем «Народный огонек«. В нем вы будете принимать решение по поводу того, кто будет там участвовать, кто не будет участвовать», –

пообещал россиянам принципиальный Максим.

Для этого продюсер и его команда создадут интерактивный сайт.

«Голосование будет по каждой кандидатуре. И мы уже начали сейчас вести переговоры с федеральными каналами. Два из них уже согласились на эту историю. Им это уже очень интересно. Так что мы сами создадим с вами нашу новогоднюю историю и сами будем потом на это смотреть», – решительно настроен на борьбу с безвкусицей и пошлостью Фадеев.

Напомним,

Фадеев далеко не единственный, кого возмутили новогодние огоньки. Петицию против «засилья Примадонны на телевидении» уже подписали около 200 тысяч человек.

Россияне просят поменять программу новогоднего эфира в 2018 году и убрать из новогоднего эфира Пугачеву и «ее свиту». Судя по тексту петиции, праздничная программа этого года понравилась не всем телезрителям.

Новогодний эфир с участием Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Филиппа Киркорова вызвал массовую волну критики как от публичных культурных деятелей, так и простых телезрителей.

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