Пятый сезон «Шерлока»: подробности сюжета нового эпизода

Как напоминает The Hollywood Reporter, одной из основных сложностей в работе над пятым сезоном «Шерлока» может стать не столько необходимое согласие Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана, сколько затруднения при состыковке графиков актеров, востребованных как в Британии, так и в Голливуде.

«Мы бы хотели работать дальше, но в этот раз, мы правда не врем, мы не знаем, получится ли», - говорит Марк Гэттисс.

При этом он, как и соавтор сериала, уверен, что если вопрос о продолжении съемок встанет серьезно, сделать это будет очень и очень просто. «Дайте нам время, и мы с Марком вернемся к Дойлу и посмотрим, что мы пропустили», - уверяет Моффат.

По словам Гэттисса, на сегодняшний день создатели сериала рассказали предысторию Шерлока и Джона, и теперь зрителю понятно, как они стали такими, какими их знает зритель. Теперь предстоит определить, за какие дела возьмутся «повзрослевшие» персонажи.

«Марк всегда хотел сделать «Союз рыжих», есть еще «Палец инженера» - немного безумная история без должного конца», - говорит Моффат, добавляя, что может быть использован и рассказ «Случай с переводчиком». Кроме того, он считает любопытной перспективу возвращения Ирен Адлер.

Как отмечает издание,

создатели «Шерлока» оставили открытыми сразу несколько любовных линий.

Так, журналисты и фанаты рассуждают о возможном романе «рептилии» Майкрофта и «ледяной» леди Смолвуд, которая явно неслучайно раскрыла свой личный номер телефона и предлагала выпить.

Требует определенности и ситуация с многострадальной Молли Хупер, за которую так переживают поклонники сериала. Их объяснение с Шерлоком вполне может оказаться чем-то большим. А что касается миссис Хадсон, то зрители прямо-таки требуют спин-офф о ее жизни.





Фанаты уверены, что разгадка тайны пятого сезона кроется в шифре из пляшущих человечков, который был опубликован в официальном Twitter шерлоколюбов. Тех, кто смог прочитать надпись, просят воздержаться от раскрытия секрета.

Также фандом «Шерлока» уверен, что в послании Мэри Ватсон речь идет не только об аде, но и о норвежском городе Хелл, в котором она, предположительно, побывала после побега из Лондона.

We spied Sherlock's board! When you crack the code please keep it under your deerstalker as we all enjoy a bit of sleuthing 😉#Sherlocked pic.twitter.com/tphHG2oA8s— Sherlocked The Event (@SherlockedEvent) 23 января 2017 г.