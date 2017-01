В День святого Валентина в «Черной Пятнице» выступит шведская группа Soilwork

14 февраля в клубе Melnā Piektdiena выступит шведская группа Soilwork (с анг. — «Земледелие») исполняющая мелодичный дэт-метал. В настоящее время сотрудничает с известным металическим лейблом Nuclear Blast.

Группа Soilwork была образована в 1996 году и поначалу своей карьеры носила название Inferior Breed (англ. «низменная порода»). Как объяснил вокалист группы Бьорн Стрид — их саунд в то время находился под влиянием таких известных коллективов как Pantera, Meshuggah и Carcass.

В конце 1996 года коллектив поменял название на нынешнее, что в музыкальном плане ознаменовалось сменой направления на более мелодичную музыку.

Реклама

В обновлённом составе Soilwork отправляются в своё первое турне с такими коллективами как Darkane, Naglfar и дет-металистами из Бразилии — Krisiun. После выхода альбома The Chainheart Machine (2000) группа подписывает контракт с немецким лейблом Nuclear Blast, специализирующимся на европейской метал-музыке.

Новый контракт позволяет ребятам отправиться в турне со звёздами дет-металической сцены — такими группами как Defleshed, Cannibal Corpse и Dark Tranquillity. Выход следующего альбома A Predator Portrait (2001) позволяет коллективу отправиться в очередной тур с группами Annihilator и Nevermore, а также выступает на открытом фестивале рок-музыки в Германии Wacken Open Air Festival.

Всего, за время своего существования, группа выпустила 11 студийных альбомов: Steelbath Suicide (1998), The Chainheart Machine (2000), A Predator Portrait (2001), Natural Born Chaos (2002), Figure Number Five (2003), Stabbing The Drama (2005), Sworm to a Great Divide (2007), The Panic Broadcast (2010), The Living Infinite (2013), The Ride Majestic (2015), Death Resonance (2016).

Начало концерта в 19.00, клуб открыт с 18.00.

Билеты можно приобрести на портале www.ticketshop.lv.