Такого вы точно не видели: поющий цыган с сотнями клипов покорил миллионы

 

Фото: Кадр из видео

Пользователи сети обратили внимание на цыганского певца Санду Чорба (Sandu Ciorba), чей клип Pe cimpoi («Волынки») набрал более 20 миллионов просмотров на YouTube.

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Одним из первых творчеством румынского цыгана восхитился журналист Павел Кушелев. После этого многие пользователи по достоинству оценили музыкальные видео исполнителя.

«Кровь из глаз и ушей!!! Удивительным образом обогащает внутренний мир, культуру и обнуляет IQ», — отметил @_funky_shit.

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«Это клип про то, как братки заказали в сауну девочек и сделали с ними чика-бомбу?» — поинтересовалась @luiza_4kalova.

Некоторые юзеры отметили, что Чорба прославился в Рунете еще несколько лет назад, и у него даже есть фан-клуб в соцсети «ВКонтакте».

Санду Чорба — один из самых известных в Румынии исполнителей цыганских песен, совладелец музыкального лейбла Viper Production. С 2013 года Чорба выпустил более 250 клипов, многие из которых набрали по несколько миллионов просмотров на YouTube.

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