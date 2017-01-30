Weekend Festival Baltic объявляет первых исполнителей: Armin van Buuren, Alesso, Alan Walker...

Музыкальный фестиваль Weekend Festival Baltic
 

Музыкальный фестиваль Weekend Festival Baltic. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Уже в третий раз самый большой в Прибалтике фестиваль WEEKEND FESTIVAL BALTIC пройдет с 3 по 5 августа на побережье города Пярну. Armin Van Buuren — обладатель многих наград, включая первое место в списке «Топ-100 диджеев по версии фанатов» журнала «DJ Magazine». На сцене появятся также: Alesso — шведский диджей, известный своим мегахитом «Heroes», который помимо всего прочего был назван Мадонной «следующей большой звездой танцевальной музыки»; Alan Walker — обладатель Brit Awards с треком «Faded».

В добавок подтверждены следующие артисты: с песней «This Girl» молодая звезда французской поп сцены — диджей и продюсер Kungs; электронное трио из США — Cheat Codes; голландский гигант хардстайла Brennan Heart; британская легенда Sub Focus; Don Diablo, подписавший контракт с рекорд-лейблом и Madison Mars из Пярну; уже известные гостям фестиваля Tungevaag & Raaban и Macky Gee.

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WEEKEND FESTIVAL BALTIC в этом году вводит целый ряд нововведений. Самое большое изменение касается территории фестиваля, которая передвинется к причалу. Конечно, в этом году фестиваль предложит своим посетителям богатую программу, множество сцен и аттракционов. На прекрасный пляж города Пярну будут установлены 3 сцены, на который выступят в течение 3 дней около 60 исполнителей.

Следующие артисты будут опубликованы 13 февраля.

Предварительная регистрация на покупку фестивального билета уже началась на www.weekendbaltic.com

Предварительная регистрация подразумевает, что с 13 по 19 февраля есть возможность купить трехдневный билет со специальной ценой 95 евро (обычная цена 115 евро), и двухдневный билет по цене 85 евро (обычная цена 105 евро).

Открытая продажа билетов стартует 20 февраля.

Фестиваль поддерживает: A. Le Coq, Coca-Cola, Taffel, Sky Plus, Delfi, TV3, дигиэкранами и топливом обеспечивает Olerex.


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