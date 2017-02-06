Вышел трейлер новых «Пиратов Карибского моря» с Джонни Деппом

 

Фото: Кадр из видео

Киностудия Disney выпустила новый проморолик фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» с Джонни Деппом. Трейлер опубликован на YouTube-канале Disney Movie Trailers. В клипе играет композиция Ain't No Grave Джонни Кэша.

В новой картине капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится старый противник, капитан Салазар, решивший уничтожить всех моряков на свете.

Героя спасет только мощный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю власть над морями.

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В фильме также сыграли Хавьер Бардем, Пол Маккартни, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Брэнтон Туэйтс и Орландо Блум. Премьера пятой ленты франшизы «Пираты Карибского моря» намечена на 24 мая 2017 года.

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