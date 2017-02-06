Леди Гага выступила на Супербоуле с тремя сотнями дронов

Леди Гага
 

Леди Гага. Фото: REUTERS/Scanpix

Американская певица Леди Гага провела концерт в перерыве финальной игры Национальной футбольной лиги (НФЛ), известной также как Супербоул. Для своего выступления она использовала три сотни квадрокоптеров, сообщает Mashable в понедельник, 6 февраля.

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Певица исполняла композицию This Land is Your Land («Эта земля — ваша земля»), одну из наиболее известных народных песен США, когда дроны над футбольным полем сформировали в небе флаг Соединенных Штатов.

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НФЛ опубликовала полное выступление Леди Гаги в Twitter. Певица на тросах спустилась на сцену, где исполнила свои хиты, среди которых были композиции Poker Face и Bad Romance.

Леди Гага выступила на Super Bowl

Фото: Леди Гага выступила на Super Bowl0

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