Леди Гага выступила на Супербоуле с тремя сотнями дронов

Американская певица Леди Гага провела концерт в перерыве финальной игры Национальной футбольной лиги (НФЛ), известной также как Супербоул. Для своего выступления она использовала три сотни квадрокоптеров, сообщает Mashable в понедельник, 6 февраля.
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Певица исполняла композицию This Land is Your Land («Эта земля — ваша земля»), одну из наиболее известных народных песен США, когда дроны над футбольным полем сформировали в небе флаг Соединенных Штатов.
WOW. Amazing.@ladygaga's #PepsiHalftime Show! 👏#SB51 https://t.co/z9vCKRBKkC— NFL (@NFL) 6 февраля 2017 г.
НФЛ опубликовала полное выступление Леди Гаги в Twitter. Певица на тросах спустилась на сцену, где исполнила свои хиты, среди которых были композиции Poker Face и Bad Romance.Еще по этой теме