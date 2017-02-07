Умка возвращается в Ригу с новым составом

Умка уже выступала в Риге со своим акустическим концертом, но в этот раз, Умка возвращается с группой 8 февраля в Ригу с концертом в Nabaklab.

Умка (Аня Герасимова)— лидер рок-группы, автор стихов и песен, филолог и переводчик, уже два десятка лет ездит с концертами по бывшему Союзу, Европе и Америке.

Когда-то эта группа никак не называлась, потом называлась «Броневичок», потом «Броневик». А с недавних пор, после смены ритм-секции, называется просто: Умка и Новый состав.

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Настоящий рок-н-ролл, мощный, но умный, с доброкачественной музыкальной составляющей и правильными текстами.

Умка — редкий случай полноценного синтеза американской музыкальной и русской поэтической традиции, и слушают ее, как правило, вменяемые люди (тоже редкость).

Тут есть и что понять, и подо что оттянуться: настоящий рок-н-ролл с сердцем и умом. Теперь с Умкой и Борисом Канунниковым (гитара) играют Артем Рябов (бас) и Андрей Панкратов (барабаны). Группа так и называется «Умка и Новый состав».

Умкины песни на слуху с 80-х годов, прошлому экипажу Броневика было 15 лет, первая репетиция Нового состава состоялась 6 января 2015.

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