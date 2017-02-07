Умка возвращается в Ригу с новым составом

 

Фото: Пресс-фото

Умка уже выступала в Риге со своим акустическим концертом, но в этот раз, Умка возвращается с группой 8 февраля в Ригу с концертом в Nabaklab.

Умка (Аня Герасимова)— лидер рок-группы, автор стихов и песен, филолог и переводчик, уже два десятка лет ездит с концертами по бывшему Союзу, Европе и Америке.

Когда-то эта группа никак не называлась, потом называлась «Броневичок», потом «Броневик». А с недавних пор, после смены ритм-секции, называется просто: Умка и Новый состав.

Реклама

Настоящий рок-н-ролл, мощный, но умный, с доброкачественной музыкальной составляющей и правильными текстами.

Умка — редкий случай полноценного синтеза американской музыкальной и русской поэтической традиции, и слушают ее, как правило, вменяемые люди (тоже редкость).

Тут есть и что понять, и подо что оттянуться: настоящий рок-н-ролл с сердцем и умом. Теперь с Умкой и Борисом Канунниковым (гитара) играют Артем Рябов (бас) и Андрей Панкратов (барабаны). Группа так и называется «Умка и Новый состав».

Умкины песни на слуху с 80-х годов, прошлому экипажу Броневика было 15 лет, первая репетиция Нового состава состоялась 6 января 2015.

Билеты в продаже на ticketshop.lv.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 29000 EUR

reklama.vesti.lv

Петербуржец обошел весь мир пешком Hi-Tech

Петербуржец обошел весь мир пешком

Выловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в соцсетях Новости

Выловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в соцсетях

Вот это да! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими Wo&Men

Вот это да! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими

Латвийскую организацию обвинили в растрате средств госбюджета РФ Новости

Латвийскую организацию обвинили в растрате средств госбюджета РФ

Раскрыто место поисков Янтарной комнаты Hi-Tech

Раскрыто место поисков Янтарной комнаты

Музыка

В Латвии

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 230 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 380 EUR
Сдают tорговые площади, Центр
Сдают tорговые площади, Центр 5 500 EUR
Продают kвартиры, Юрмала
Продают kвартиры, Юрмала 50 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
FULL-STACK PROGRAMMĒTĀJS/-A
FULL-STACK PROGRAMMĒTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 