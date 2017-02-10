Названы лучшие дебюты поп-певиц всех времен

Бритни Спирс в клипе на песню Baby One More Time
 

Бритни Спирс в клипе на песню Baby One More Time. Фото: скриншот видео

Издание The Huffington Post составило рейтинг 33 лучших дебютов поп-исполнительниц всех времен. При создании списка учитывалось качество композиций, а также последующий успех певиц.

Еще по этой теме

Лидером стала Бритни Спирс с песней Baby One More Time 1998 года. Композиция американской певицы несколько недель удерживала первые строчки хит-парадов.

Смотрите клип:

На втором месте — песня Бейонсе Crazy in Love, выпущенная в 2003 году. На третьей строчке оказалась Синди Лопер с синглом 1983 года Girls Just Want to Have Fun.

В первую десятку также вошли певицы Алиша Киз (Fallin', 2001 год), Кристина Агилера (Genie in a Bottle, 1999), Донна Саммер (Love to Love You Baby, 1975), Леди Гага (Just Dance, 2008), Рианна (Pon de Replay, 2005), Мэрайя Кэри (Vision of Love, 1990) и Дженнифер Лопез с песней If You Had My Love 1999 года.

Завершает список 71-летняя американская певица и актриса Долли Партон, дебютировавшая в 1959 году с композицией Puppy Love.

Так это звучит сегодня:

В 2015 году британская газета The Telegraph назвала лучших поп-певиц всех времен. Первое место заняла Мадонна, которая, по мнению экспертов издания, внесла значительный вклад в развитие не только музыкальной индустрии, но и популярной культуры в целом.

Мадонна приехала на Кубу, чтобы отметить свой 58-й день рождения

Фото: Мадонна приехала на Кубу, чтобы отметить свой 58-й день рождения0

Стиль легенды поп-музыки Мадонны

Фото: Стиль легенды поп-музыки Мадонны0

День рождения Мадонны

Фото: День рождения Мадонны0

Еще по этой теме
Эксперты назвали самые навязчивые песни в мире

Эксперты назвали самые навязчивые песни в мире

Названы самые популярные клипы 2016 года

Названы самые популярные клипы 2016 года

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц мира

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц мира


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Квартира
Квартира, Jaunmārupe, 89900 EUR
Дом
Дом, Ogre, 33000 EUR

reklama.vesti.lv

Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре Hi-Tech

Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре

Крестница принца Чарльза найдена мертвой Wo&Men

Крестница принца Чарльза найдена мертвой

Одна фраза, которая может разрушить любые отношения до их начала Wo&Men

Одна фраза, которая может разрушить любые отношения до их начала

Российская Барби с телом культуриста сводит мир с ума Wo&Men

Российская Барби с телом культуриста сводит мир с ума

Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса Новости

Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса

Музыка

Певцы

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 