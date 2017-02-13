Бейонсе и Джей-Зи впервые за четыре года записали совместный трек

Бейонсе и Джей-Зи спели вместе в треке хип-хоп-исполнителя DJ Khaled. Это первая коллаборация супругов с 2013 года, когда вышла их композиция Drunk in Love.
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Песня Shining была выпущена сразу по завершении церемонии «Грэмми», на которой выступала беременная двойней Бейонсе. Трек войдет в предстоящий альбом DJ Khaled под названием Grateful, продюсером которого заявлен новорожденный сын музыканта.
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