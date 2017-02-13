«Евровидение» в Киеве под угрозой: команда ушла, подготовка прекращена

Команда, работавшая над проведением песенного конкурса Евровидение 2017 в Украине, объявила о прекращении работы над проектом.
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«Мы, команда Евровидение, для которых этот Конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что мы оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению Конкурса», - сказано в их официальном заявлении.
Команда объяснила, что в декабре, после получения подтверждения от Европейского вещательного союза о том, что конкурс состоится в Киеве, у нее отобрали полномочия.
«У нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя Конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов Евровидение в Украине»,
- говорится в заявлении.
Отмечается, что это заблокировало работу команды и несмотря на то, что она неоднократно обращалась в НТКУ, Госкомтелерадио и Кабмин, действий для реализации проекта в срок так и не предприняли.
«Предложенная нам новая структура управления Конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над Конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров, - все это, на наш взгляд, мешает качественной и своевременной подготовке к проведения Конкурса в Украине», - подчеркивается в заявлении.
Ранее стала известна стоимость билетов на Евровидение в Украине – от 40 до 200 евро.Еще по этой теме