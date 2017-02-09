Кончита Вурст собирается отказаться от образа бородатой женщины

Победитель песенного конкурса «Евровидение-2014» Томас Нойвирт, выступающий в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, планирует поменять свой сценический имидж. Как заявил австрийский певец в интервью Welt am Sonntag, используемый им образ исчерпал себя.
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Как признался Нойвирт, он чувствует, что хочет создать новый образ - возможно, далекий от него самого. «Но с образом женщины с бородой я достиг всего, одержав победу на «Евровидении«. Больше я в ней не нуждаюсь», - сказал певец. Отвечая на вопрос, что он сделает с Кончитой, Нойвирт сказал, что планирует «убить ее».
Примечательно, что
в Instagram артиста действительно стали появляться фотографии, на которых он предстает в более мужественном виде.
Helping Germany choose their @eurovision contestant in tonight’s national selection! 📺 Tune in @ 20:15 on ARD! 🌌 Like a satellite! 🚹 #OnepieceJumpsuit by @onepiece 👓 shades by @porschedesignofficial 👢 boots by @drmartensofficial 🙌🏻 #eurovision @eurovision_de #vorentscheid #unsersong #esc2017 #satellite #onesie #onepiece #boots #shades #majortom 👮🏻