Кончита Вурст собирается отказаться от образа бородатой женщины

Кончита Вурст
 

Кончита Вурст. Фото: AP/Scanpix

Победитель песенного конкурса «Евровидение-2014» Томас Нойвирт, выступающий в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, планирует поменять свой сценический имидж. Как заявил австрийский певец в интервью Welt am Sonntag, используемый им образ исчерпал себя.

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Как признался Нойвирт, он чувствует, что хочет создать новый образ - возможно, далекий от него самого. «Но с образом женщины с бородой я достиг всего, одержав победу на «Евровидении«. Больше я в ней не нуждаюсь», - сказал певец. Отвечая на вопрос, что он сделает с Кончитой, Нойвирт сказал, что планирует «убить ее».

Примечательно, что

в Instagram артиста действительно стали появляться фотографии, на которых он предстает в более мужественном виде.

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Instagram

Aizvērt
Наряды победительницы конкурса "Евровидение 2014" Кончиты Вурст
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Отметим, что артист ранее неоднократно демонстрировал симпатию к президенту РФ Владимиру Путину и заявлял, что хотел бы встретитьсяс ним, чтобы понять, каково это - быть главой государства.

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