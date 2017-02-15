Названы 69 самых эротических песен про секс

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

Музыкальное издание NME представило список из 69 наиболее эротических композиций. Полный рейтинг опубликован во вторник, 14 февраля.

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На первой строчке оказался трек Make It Wit Chu группы Queens of the Stone Age. Название песни переводится как «Сделать это с тобой». Второе место заняла композиция Gett Off певца Принса. Замыкает тройку Let's Get It On американца Марвина Гэя.

В первую десятку также вошли треки таких исполнителей, как Бейонсе и Ники Минаж, Spice Girls, Донны Саммер, Мадонны и Сержа Генсбура и Джейн Биркин.

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Замыкает рейтинг песня Peaches («Персики») британского рок-коллектива The Stranglers.

Смотрите и слушайте - это 1-е место:

«Приглуши свет, включи стерео. У нас вечеринка для двоих — и ты, блаженный читатель, прекрасный читатель, в списке гостей»,

— написали составители списка.

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