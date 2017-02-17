«Голос. Дети»: кто поворачивает красные кресла и кому погрозит Меладзе

Валерий Меладзе
 

Валерий Меладзе. Фото: COVI/Scanpix

Валерий Меладзе, Нюша и Дима Билан, 109 претендентов и всего 45 мест — сегодня на ПБК начинается новый сезон вокального конкурса «Голос. Дети». Участники конкурса - не только из России, но и из Казахстана, Белоруссии, Молдавии, Узбекистана, Армении и даже из Ирландии и Японии. Всего на участие в четвертом сезоне проекта было подано шесть тысяч заявок.

Еще по этой теме

Единственное условие для участия в проекте «Голос. Дети» – выдающиеся вокальные способности.

При этом не играет никакой роли, в каком жанре пробует свои силы исполнитель – это может быть поп, рок, джаз, классический вокал или народные песни. В результате «слепых прослушиваний» будут собраны три команды по 15 исполнителей.

Реклама

Вместе с опытным тренером Димой Биланом, для которого судейство в проекте «Голос» состоится уже в восьмой раз,

оценивать юных исполнителей будут певица Нюша и Валерий Меладзе.

«Одним из важнейших критериев являются мурашки, когда вдруг у меня голос начинает вызывать какие-то картинки то ли из детства, то ли из каких-то таких частей моей жизни, о которых я давно не вспоминал. И тогда я сразу же нажимаю», — рассказывает Валерий Меладзе. Сегодня в выпуске вы узнаете, почему Меладзе погрозил своим коллегам. И очень удивитесь, узнав, кто заставил Диму Билана тянуть большой палец вверх еще до того, как он нажал на кнопку.

Интересные факты о шоу:

Кто поворачивает красные кресла?

Многие думают, что этим процессом заведует бригада фей или техперсонал… На самом же деле работает синхронизированная компьютерная система. Сами кресла сделаны на заказ компанией по изготовлению декораций.

Лишь однажды все четверо судей нажали на кнопку разом — и одно из кресел заклинило.

Как складывается судьба победителей?

Участие в шоу - это хороший старт, причем бесплатный. А дальше — дело техники и упорства самого участника, которому никто не гарантирует успеха даже после победы в проекте. И главное тут — индивидуальность, которая выражается в голосе, его тембре, внешности и стиле поведения.

ЧП на проекте

Без накладок не обходится ни одно шоу. Однажды, на одном из эфиров «Голоса», перегорел электрический кабель, осветители при ремонте неверно его зафиксировали, и тяжелый набалдашник упал с 14-метровой высоты на голову исполнительному продюсеру Сергею Жукову.

Его пришлось госпитализировать и накладывать швы.

А во время одной записи неожиданно стало плохо Диме Билану.

Оказалось — настоящий сердечный приступ. Врачи вовремя оказали ему помощь, и в записи этого момента никто не увидел.

Еще по этой теме
Победителя шоу «Голос. Дети» признали мировой сенсацией года

Победителя шоу «Голос. Дети» признали мировой сенсацией года

Градский сделал фаворитке из «Голоса» царский подарок

Градский сделал фаворитке из «Голоса» царский подарок

Участница детского «Голоса» продолжает лечение после страшной аварии

Участница детского «Голоса» продолжает лечение после страшной аварии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 14900 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Геологи открыли восьмой континент Земли Hi-Tech

Геологи открыли восьмой континент Земли

Постельное фото Волочковой вызвало жаркие споры в Сети Wo&Men

Постельное фото Волочковой вызвало жаркие споры в Сети

Названы идеальные пропорции женского рта Wo&Men

Названы идеальные пропорции женского рта

Десять вещей, которым не место в доме у женщины Wo&Men

Десять вещей, которым не место в доме у женщины

На Украине решили запретить «ВКонтакте» и «Одноклассники» Hi-Tech

На Украине решили запретить «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Телешоу

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
EKSPORTA MENEDŽERI
EKSPORTA MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERIS/-E (EIRO ...
PĀRDOŠANAS MENEDŽERIS/-E (EIRO ...
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 