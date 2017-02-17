Дочь популярной российской певицы Валерии Анна Шульгина неожиданно порадовала своих фанатов кавером на песню Ольги Бузовой «Под звуки поцелуев». Анна исполнила композицию под рояль.

«Не воспринимайте всерьез мое баловство, – обратилась Шульгина к подписчикам. – Кто-то из вас в комментах просил спеть #подзвукипоцелуев.

Честно, песню до этого слышала пару раз всего-то. Но думаю, что @buzova86 надо подумать над медленным вариантом этой песни. Заходит как колыбельная».

«Очень круто!», «Я в шоке», «Умница моя», – восхитились поклонники.

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Другие принялись сравнивать Шульгину с Бузовой и явно не в пользу последней.

«Ты намного лучше спела, чем Бузова. Умничка, так держать. Много смотрю твоих выступлений, где ты поешь, и удивляюсь, как у тебя это все получается.

Ты просто талантливая девчонка, успехов тебе в жизни и здоровья», «Лучше, чем оригинал», «Лучше Бузовой исполнила», – высказались поклонники.

Видео:

Кое-кто посоветовал звездной дочери вообще не связываться с Бузовой.

«Господи, Аня, хоть вы не поддерживайте этот глобальный шквал деградации всей страны!.. В Темниковой разочаровалась из-за этого, а от вас честно – не ожидала!

Вы поете шикарно, но только не это!» – написала одна из поклонниц.

Между тем хиты Бузовой «Под звуки поцелуев» и «Привыкаю» по-прежнему продолжают покорять хит-парады. В Сети появилось множество пародий на ведущую «Дома-2».

Вот одна из них:

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