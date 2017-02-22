В Риге пройдет музыкальный фестиваль «Цой/Бодров/Высоцкий/Тальков - XX век»

25 марта в 19:30 произойдет творческий вечер в рамках фестиваля, посвящённого выдающимся личностям XX веку. В этот раз темой мероприятия станут легендарные музыканты и артист того времени: Виктор Цой, Сергей Бодров-младший, Владимир Высоцкий и Игорь Тальков.

Почему именно они?



Это культовые личности, творчество которых мы до сих пор помним, уважаем, слушаем, cмотрим.

Они должны оставаться в нашей памяти навсегда как лучшие исполнители, авторы своих песен и актеры.

Также этот год мог бы стать юбилейным для Виктора Цоя. 21 июня ему могло бы исполниться 55 лет.



В концерте примут участие такие исполнители, как: Rest'Art, Tamara Rutkovska, ППШ, Koma FM, СерыйWOLK, Symphodia, Flamia Gella и АлекСаш & co.



Гости концерта услышат кавер-версии известных песен В.Цоя, И. Талькова, В.Высоцкого, а также композиции фильмов С .Бодрова «Брат», «Брат-2» и «Сестры» в исполнении местных популярных музыкальных коллективов, а также услышат самые популярные композиции наших артистов.



В перерывах будут показаны тематические видеоролики.



Билеты можно приобрести непосредственно на месте. Цена билета: 3 евро. Продолжительность мероприятия: ~4 – 4,5 часа.

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Сергей Бодров — российский режиссер, актер, сценарист. Исполнитель главных ролей в фильмах «Кавказский пленник», «Брат», «Стрингер», «Брат 2» и «Медвежий поцелуй», ведущий телепрограмм «Марафон-15», «Взгляд» и проекта «Последний герой».



Виктор Цой является феноменом отечественной рок-музыки. Лидер рок-группы «Кино», музыкант и киноактер, он стал кумиром поколения Перестройки. Творческое наследие, которое певец оставил за свою, к сожалению, недолгую жизнь, неоднократно переосмысливалось как его современниками, так и следующими поколениями музыкантов.



Владимир Высоцкий – гениальный поэт, живший и творивший в Советском Союзе, киноактёр, автор прозаических произведений; был ведущим актёром в театре на Таганке, исполнял собственные написанные песни на русской семиструнной гитаре. В 1987 году посмертно удостоен Государственной премии СССР.



Игорь Тальков - русский музыкант, поэт, актер. Родился 4 ноября 1956 года. Трагически погиб 6 октября 1991 года. Короткая, но яркая жизнь человека, которого можно смело причислить к истинным патриотам cвоей родины.