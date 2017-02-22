Вот дает! Попугай отлично спел кавер на песню Рианны

На Reddit нашли прошлогоднее видео с YouTube, на котором попугай невероятно точно повторяет партию Рианны в песне «The Monster» 2013 года.

Год назад ролик уже обсуждали на портале, и он набрал больше 500 тысяч просмотров. Но в этот раз один из пользователей с помощью монтажа сделал его ещё лучше: взяв за основу оригинальное музыкальное видео, он заменил партию Рианны голосом попугая, и получилось что-то гениальное. Домашнее животное настолько хорошо имитирует певицу, что становится даже как-то не по себе.

Видео