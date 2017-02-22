Вот дает! Попугай отлично спел кавер на песню Рианны

Рианна
 

Рианна. Фото: AP/ScanPix

На Reddit нашли прошлогоднее видео с YouTube, на котором попугай невероятно точно повторяет партию Рианны в песне «The Monster» 2013 года.

Год назад ролик уже обсуждали на портале, и он набрал больше 500 тысяч просмотров. Но в этот раз один из пользователей с помощью монтажа сделал его ещё лучше: взяв за основу оригинальное музыкальное видео, он заменил партию Рианны голосом попугая, и получилось что-то гениальное. Домашнее животное настолько хорошо имитирует певицу, что становится даже как-то не по себе.

Видео

Реклама

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Квартира
Квартира, Baloži, 56000 EUR

reklama.vesti.lv

Видеоанализ: Воздушный бой: F-35 vs Су-35 Hi-Tech

Видеоанализ: Воздушный бой: F-35 vs Су-35

6 процедур, которые не рекомендуют сами пластические хирурги Wo&Men

6 процедур, которые не рекомендуют сами пластические хирурги

Нападение в Ильгюциемсе: мужчина заметил, что за ним следят Новости

Нападение в Ильгюциемсе: мужчина заметил, что за ним следят

«Купилась на реклам»: каждый месяц со счета пропадают деньги Новости

«Купилась на реклам»: каждый месяц со счета пропадают деньги

Авто в Латвии облагаются налогами,которых нет в Литве и Эстонии Новости

Авто в Латвии облагаются налогами,которых нет в Литве и Эстонии

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры, Кенгарагс
Продают Квартиры, Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SERVISA INŽENIERIS/-E
SERVISA INŽENIERIS/-E
FIELD SERVICE ENGINEER
FIELD SERVICE ENGINEER
KLIENTU MENEDŽERI
KLIENTU MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 