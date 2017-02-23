Дэвиду Боуи посмертно присудили две награды Brit Awards

Дэвид Боуи
 

Дэвид Боуи. Фото: REUTERS/Scanpix

Британский музыкант Дэвид Боуи, который скончался в январе 2016 года, удостоен национальной музыкальной премии Brit Awards в двух номинациях, передает Reuters. Он был посмертно признан «Лучшим исполнителем», а также ему присудили награду за «Лучший альбом» с пластинкой Blackstar.

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Церемония награждения состоялась в среду, 22 февраля, на концертной площадке O2 Arena в Лондоне.

Первую статуэтку Brit Awards от имени Боуи получил американский актер Майкл Карлайл Холл, вторую — сын музыканта Дункан Джонс.

«Боуи всегда поддерживал людей, которые думали, что они странные, не такие, как все», — отметил он.

Дэвид Боуи

Фото: Дэвид Боуи0

Боуи стал первым исполнителем, который был удостоен награды Brit Awards посмертно, отмечает ТАСС.

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar.

До этого полтора года артист боролся с раком печени.

Brit Awards — британский аналог «Грэмми». Присуждает премию Британская ассоциация производителей фонограмм. Чаще всего ее лауреатом становился певец Робби Уильямс — на его счету 17 статуэток, включая пять в составе группы Take That.

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