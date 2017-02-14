Поклонники восхищены: Певица Жасмин теряет вес

Певица Жасмин рассказала, что устроила для себя спортивный марафон, чтобы привести тело к форму перед летом. Со своими подписчиками в Instagram она поделилась фотографией из зала.

Специалисты говорят, что «худеть к лету» нужно начинать еще с осени, чтобы не подвергать организм излишнему стрессу.

Как бы то ни было, но чем раньше человек поставить себе цель привести свое тело в определенную форму, тем легче ему будет ее достигнуть. По всей вероятности именно этим аргументом руководствовалась певица Жасмин, когда объявила о начале спортивного марафона.

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Instagram

«Лето не за горами! Стоит задуматься о красивых рельефах и тонкой талии!», – написала она на своей странице в Instagram. Подписчикам Жасмин предложила присоединиться к марафону, который проходит под девизом «Нет предела совершенству!». Сообщение она сопроводила снимком из спортзала.

Instagram

Поклонники поддержали певицу и поделились своими историями о погоне за идеальной фигурой.

Кто-то пожаловался на боль в мышцах после первого же посещения спортивного зала, кто-то – на отсутствие мотивации. Однако почти все согласились, что пример Жасмин стал для них необходимым толчком для начала.

Отметим, у Жасмин трое детей. Старшему сыну – 20 лет, а младшей дочери – пять. После родов певице удалось быстро восстановить форму и теперь она ее только поддерживает. продолжая радовать поклонников своим внешним видом.

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