Разработчик вычислил самые депрессивные песни Radiohead

 

Фото: Publicitātes

Разработчик Чарли Томпсон, специализирующийся на анализе данных, составил рейтинг всех песен и альбомов группы Radiohead по степени их депрессивности. Если хотите просто узнать, какая — посмотрите его интерактивный график.

Посмотреть график можно перейдя по ссылке ниже:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Интерактивный график

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Чтобы рассчитать «Индекс мрака», Томпсон использовал три параметра. Первый — внутренний параметр стримингового сервиса Spotify, который характеризует «музыкальную позитивность песни». Второй — количество «грустных» слов в каждой песне. Третий — плотность слов в песне.

Томпсон получил и проанализировал эти данные с помощью языка программирования R. Самой мрачной песне он присвоил индекс равный одному, а самой позитивной — 100, после чего расставил остальные композиции между ними.

Низшее значение «индекса мрака» оказалось у песни «True Love Waits» из последнего альбома «A Moon Shaped Pool» (а сам альбом стал наиболее депрессивным за всю историю группы). Самый позитивный трек Radiohead — «15 Step» из альбома «In Rainbows».

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