«Как же тебе повезло»: на праздник города в Даугавпилс приедет «Мумий Тролль»

Илья Лагутенко
 

Илья Лагутенко. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Об этом сообщила порталу grani.lv руководитель Управления культуры Элеонора Клещинская. По ее словам, договор с этой российской рок-группой уже подписан. Ждут горожан в этом году и другие приятные сюрпризы.

В этом году Праздник города, в связи с выборами в самоуправление, пройдет не в первые, а во вторые выходные июня. Официально начало Дней города намечено на 5 июня, при этом продлятся они до 11 июня включительно.

В рабочие дни по традиции пройдут концерты в микрорайонах города. Кроме этого, Департамент спорта и молодежи на 4 июня планирует провести Латвийский чемпионат силачей и Международный детско-юношеский чемпионат по карате Daugavpils Fortress. На 5 июня также запланированы спортивные мероприятия.

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В этом году в рамках празднования состоится IV Международный фестиваль военной музыки, на которой съедутся оркестры из разных стран. Предполагается, что к нам приедут коллективы из Хорватии, Нидерландов, Польши, Украины. В общей сложности на фестивале будут представлены 5-6 стран.

По словам Элеоноры Клещинской, на данный момент ведутся переговоры и с Лаймой Вайкуле, запланировано также выступление и местных звезд – Дианы Пашко, Атиса Иевиньша и других. Будут и традиционные для Праздника города авиашоу, фейерверк и т. д. Разные мероприятия пройдут и в учреждениях культуры.

На данный момент программа Дней города еще разрабатывается, ожидается, что готова она будет к апрелю.

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