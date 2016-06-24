Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье

Популярная российская певица приняла участие в юбилейном концерте Николая Расторгуева. Пелагея появилась на публике через месяц после рождения дочери. Молодая мама прекрасно выглядит и светится от счастья. Зрители с восторгом приняли выступление вокалистки и ее дуэт с солистом группы «Любэ».

В эти дни в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» проходят юбилейные выступления Николая Расторгуева и группы «Любы». 21 февраля музыкант отметил свое 60-летие.

Поклонников исполнителя, пришедших на его юбилейный вечер, ждало немало сюрпризов. Звезды исполняли хиты группы сольно или в дуэте с Николаем Расторгуевым.

В какой-то момент юбиляр лично объявил певицу Пелагею.

«А сейчас на сцену выйдет молодая мама, певица Пелагея», - анонсировал выход вокалистки Николай Расторгуев. «Ой, я сегодня первый раз вышла из дома», - призналась Пелагея, едва показавшись в глубине сцены.

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Певица, появившаяся на публике ровно через месяц после рождения дочери, тут же сорвала аплодисменты зала. Зрители не могли не отметить, как прекрасно выглядит Пелагея. Черное платье с цветочным принтом подчеркивало стройную фигуру молодой мамы. А вокал был, как всегда, неподражаем. В дуэте с Николаем Расторгуевым Пелагея исполнила песню «Конь». Зал был в восторге и подпевал певцам, доставившим публике немало удовольствия своим роскошным акапельным исполнением.

Видео

Появление Пелагеи на юбилейном концерте произвело настоящий фурор среди преданных поклонников певицы и наставницы проекта Первого канала «Голос». И не мудрено. Ведь исполнительница старалась не напоминать о себе практически всю беременность. Очевидно, ожидавшая первенца молодая женщина не хотела, чтобы ее интересное положение широко обсуждали в Интернете. Теперь же фанаты вокалистки делятся в соцсетях ее снимками, сделанными за кулисами концерта и распространяют в Сети видеозапись дуэта Пелагеи и Николая Расторгуева.

Напомним, певица впервые стала мамой 21 января этого года. Своему супругу, хоккеисту Ивану Телегину Пелагея подарила очаровательную дочку по имени Таисия. Счастливый отец сам рассказал журналистам о пополнении в семействе, не в силах держать эмоции при себе после победного матча. Пелагея впервые стала мамой

«Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку», – рассказал спортсмен 22 января.

Видео:

A post shared by StanislavSizov (@stanislavsizov) on Feb 23, 2017 at 8:51am PST

Фото из Instagram:

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