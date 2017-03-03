Под грифом «Откровенно» певица Слава выступила в Риге

3 марта в Доме Конгрессов с аншлагом прошел сольный концерт известной российской певицы Славы. Зрители смогли не только услышать любимые песни в живом исполнении, насладиться общением с любимой исполнительницей, но и познакомиться поближе с одной из самых харизматичных и смелых певиц эстрады.
- Дочь певицы Славы: «Узнав о моих планах, мама начала обзванивать друзей» 6 февраля 2017 г.
- Певица Слава не стесняется располневшей фигуры в купальнике 22 января 2017 г.
- Певица Слава выходит замуж за 64-летнего бизнесмена 28 декабря 2016 г.
Концерт начался, вопреки многолетней привычке большинства артистов, в положенное время, с точностью до минуты.
Певица появилась на сцене в ослепительно-блестящем серебристом платье в пол с оголенной спиной. В этот же момент зазвучала музыка и зажглась красочная видеоинсталляция. Яркие и запоминающиеся картинки на протяжении всего выступления переносили зрителей из анимационного Санкт-Петербурга в райские сады, из готических сводов дворцов в языки пламени фламенко и пустынные дороги, создавая эффект присутствия.
Слава с первых минут впечатлила обаянием и умением расположить к себе публику - зал то и дело оглушали аплодисменты.
Зрители оценили не только ее вокальные данные и постановку танцевальных номеров, но открытость и прямоту, с которыми она общалась с ними, как с хорошими друзьями.
Певица много шутила, говорила о себе, детях, любви и непременно обращалась к рижанам за поддержкой.
В этот вечер Слава благодарила зрителей, принимала цветы и говорила о самом сокровенном, беззастенчиво открывая себя настоящую - в словах песен, в стихах и признаниях.
«Одиночество», «Люблю и ненавижу», «Расскажи мне мама», «Попутчица» - эти и многие другие песни зал пел хором, некоторые спускались в проходы и танцевали.
Были исполнены и дуэтные композиции, в которых вместе со Славой с экрана пели Ирина Аллегрова, Любовь Успенская, Стас Пьеха.
Певица меняла роскошные и сексуальные наряды один за другим, демонстрируя идеальные формы и пластичность.
Слава со смехом призналась со сцены, что у нее «пока все натуральное», отметив, что счастлива заниматься музыкой, несмотря на то, что когда-то мечтала танцевать.
«Двух Анастасий на сцене было бы много, правда?» - пошутила она.
Зрителям была представлена концертная программа «Откровенно», которая полностью оправдала название, не оставив равнодушных, которые после концерта продолжали делиться впечатлениями не только друг с другом, но и в соцсетях.
Еще по этой теме