Под грифом «Откровенно» певица Слава выступила в Риге

3 марта в Доме Конгрессов с аншлагом прошел сольный концерт известной российской певицы Славы. Зрители смогли не только услышать любимые песни в живом исполнении, насладиться общением с любимой исполнительницей, но и познакомиться поближе с одной из самых харизматичных и смелых певиц эстрады.

Концерт начался, вопреки многолетней привычке большинства артистов, в положенное время, с точностью до минуты.

Певица появилась на сцене в ослепительно-блестящем серебристом платье в пол с оголенной спиной. В этот же момент зазвучала музыка и зажглась красочная видеоинсталляция. Яркие и запоминающиеся картинки на протяжении всего выступления переносили зрителей из анимационного Санкт-Петербурга в райские сады, из готических сводов дворцов в языки пламени фламенко и пустынные дороги, создавая эффект присутствия.

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Aizvērt Певица Слава выступила в Доме Конгрессов Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Слава с первых минут впечатлила обаянием и умением расположить к себе публику - зал то и дело оглушали аплодисменты.

Зрители оценили не только ее вокальные данные и постановку танцевальных номеров, но открытость и прямоту, с которыми она общалась с ними, как с хорошими друзьями.

Певица много шутила, говорила о себе, детях, любви и непременно обращалась к рижанам за поддержкой.

В этот вечер Слава благодарила зрителей, принимала цветы и говорила о самом сокровенном, беззастенчиво открывая себя настоящую - в словах песен, в стихах и признаниях.

«Одиночество», «Люблю и ненавижу», «Расскажи мне мама», «Попутчица» - эти и многие другие песни зал пел хором, некоторые спускались в проходы и танцевали.

Были исполнены и дуэтные композиции, в которых вместе со Славой с экрана пели Ирина Аллегрова, Любовь Успенская, Стас Пьеха.

Певица меняла роскошные и сексуальные наряды один за другим, демонстрируя идеальные формы и пластичность.

Слава со смехом призналась со сцены, что у нее «пока все натуральное», отметив, что счастлива заниматься музыкой, несмотря на то, что когда-то мечтала танцевать.

«Двух Анастасий на сцене было бы много, правда?» - пошутила она.

Зрителям была представлена концертная программа «Откровенно», которая полностью оправдала название, не оставив равнодушных, которые после концерта продолжали делиться впечатлениями не только друг с другом, но и в соцсетях.

#славаконцерт #слава #зажигательная #классная Ну все заряд позитива и энергии на месяц гарантирован 😊😄😉 Публикация от Zuleyha (@zg1911) Мар 3 2017 в 1:34 PST

Очень тематические декорации ... очень смотрелось здорово... 👌#гастроли #слававриге #настроение #гастроливриге Публикация от Елена Земскова (@elen.z_lv) Мар 3 2017 в 12:15 PST

СЛАВА в Риге 💥... суперское выступление #гастроливриге #слававриге #настроение #гастроли Публикация от Елена Земскова (@elen.z_lv) Мар 3 2017 в 12:11 PST

Она божественная красавица😍жаль в записи это так сложно передать..... Божественная Слава#гастроли #настроение #слававриге #гастроливриге Публикация от Елена Земскова (@elen.z_lv) Мар 3 2017 в 12:09 PST

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