Продюсер «Евровидения» в Киеве: мы готовы принять российского артиста

 

Фото: AFP/LETA

Несмотря на большие кадровые перестановки в организаторском составе «Евровидения», популярный песенный конкурс пройдет по плану уже в мае этого года в Киеве. Подготовка к проведению мероприятия идет полным ходом и укладывается в график, рассказал в интервью программе Латвийского радио 4 исполнительный продюсер конкурса «Евровидение» в Киеве Павел Грицак.

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В беседе с радиостанцией продюсер опроверг слухи, будто организация конкурса отстает на три месяца от установленных сроков.

«Мы поддерживаем ежедневное общение с Европейским вещательным союзом, идет согласование графиков. [...] Было некое отставание по состоянию на конец прошлого года — к 15 декабря не было подписано ни одного контракта, ни одного договора. Но в последние две недели декабря началась интенсивная работа, было подписано около 30 договоров, в том числе такие сложные документы, как договор с местом проведения в Международном выставочном центре, и другие. [...] Надо ускорятся, но мы движемся в графике», — пояснил организатор.

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Грицак добавил, что над организацией конкурса работает большая международная команда — около сотни людей. Что касается артистов, то большинство уже артистов уже названы и допущены до участия в конкурсе.

В их числе, впрочем, пока нет представителя Российской Федерации.

«Это не является проблемой на данном этапе, потому что артист должен быть назван на встрече глав делегации. То есть, 13 марта.

Есть еще время.

Более того, ряд стран называют своих артистов буквально за день-два до встречи глав делегации», — указал Грицак.

Продюсер «Евровидения» также прокомментировал предложение российской певицы Анастасии Приходько обеспечить конвой российской делегации на конкурсе.

«(Пауза). Каждый человек имеет право на свое мнение. К сожалению, так случилось, что вокруг этих отношений в Украине очень много эмоций. Анастасия Приходько — человек творческий и эмоциональный, она говорит то, что чувствует. Тут мне тяжело комментировать. У нас свободная страна, люди могут высказывать свои мнения, но это мнение исключительно Анастасии Приходько», — подчеркнул организатор, добавив, что украинская сторона готова принять российского артиста на конкурсе.

Всего, по словам Грицака, на «Евровидение» уже распродано более 20 тыс. билетов из около 70 тыс. билетов на все события конкурса.

«Событий всего девять: финал, два полу-финала, предшествующие им генеральные репетиции. У нас действительно большой спрос, большой ажиотаж. Особенно это касается билетов на финал и полуфиналы. Это хорошо, но с другой стороны, нам даже немного жаль, что не все, наверное, смогут купить билеты именно на финал. Но мы призываем покупать билеты на полуфиналы, на репетиции, которые предшествуют финалу. Будем очень рады приветствовать в Украине», — пообещал Грицак.

Более подробно о предстоящем конкурсе и его участников, в том числе из Латвии, слушайте в подкасте выпуска программы. Гости студии — президент латвийского фан-клуба «Евровидения» Мирослав Кодис и продюсер, музыкальный редактор Андрей Волков.

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