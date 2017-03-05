Стало известно, кто представит Эстонию на «Евровидении-2017»

В субботу, 4 марта, определился победитель конкурса Eesti Laul, который будет представлять Эстонию на «Евровидении-2017» в Киеве. Им стал дуэт Койта Тооме и Лауры.

В этом году победила песня Verona в исполнении дуэта Койта Тооме и Лауры. Именно они поедут представлять Эстонию на популярный вокальный конкурс «Евровидение».

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Напомним, от Латвии на международный конкурс отправится группа Triana Park с композицией Line.

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