«Евровидение-2017»: Панайотов на конкурс в Киев не поедет

Александр Панайотов
 

Александр Панайотов. Фото: instagram.com

Российский певец с украинскими корнями Александр Панайотов прокомментировал слухи о том, что он якобы собирается представлять Россию на «Евровидении-2017» в Киеве.

Александр Панайотов, которого ранее российские СМИ решили «отправить« на «Евровидение-2017» в Киев, в интервью Dni.ru опроверг свое участие в конкурсе.

«Подобных планов у меня нет. Я, как и все, узнал о том, что якобы куда-то еду, из прессы. Ничего комментировать тут я не могу, потому что просто ничего не знаю.

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Откуда растут ноги у этих слухов, надо спрашивать у журналистов, ведь они подняли эту волну. Я много пробовался, подавал заявку, но никогда не попадал на этот песенный конкурс. Дома сидел перед телевизором и болел», – высказался Панайотов.

Кроме того, Александр признался, что конкурс 2017 года, который в мае должен пройти в Киеве, вызывает у него сомнения.

"Понимаете, странная складывается ситуация и со стороны Украины, и со стороны России. Может быть, стоило бы перенести конкурс в какую-то нейтральную страну, в другой город – в Лондон, например. Или просто бойкотировать Евровидение, как предлагают некоторые», –

добавил артист.

Отметим, что Александр Панайотов родился в украинском городе Запорожье, начал музыкальную карьеру в Киеве, но стал популярным уже после переезда в Москву.

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