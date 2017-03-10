В Риге пройдет концерт Бориса Гребенщикова «БГ Symphonia»

Борис Гребенщиков
 

Борис Гребенщиков. Фото: RIA Novosti/Scanpix

1 мая в 20.00 в амфитеатре «Арена Рига» состоится концерт Бориса Гребенщикова «БГ Symphonia», в котором песни знаменитого российского рок-музыканта прозвучат в сопровождении симфонического оркестра.

Осенью 2016 года в родном городе музыканта Санкт-Петербурге, в зале Академической капеллы, стартовал новый сольный проект Гребенщикова «БГ Symphonia».

За это время Гребенщиков с оркестром выступил в России, Украине, Латвии, Израиле. И везде концерты были приняты на «ура». Теперь в рамках Балтийского турне БГ с оркестром 1 мая даст долгожданный концерт в Риге, в амфитеатре «Арена Рига».

Реклама

Известные песни Гребенщикова и группы «АКВАРИУМ» звучат в новых аранжировках, превнося в звучание свежее дыхание. Медитативная лирика БГ со скрипками и кларнетами сочетается идеально.

И знакомые песни вдруг зазвучат с таким богатством оттенков, так объемно и мощно, как раньше и снилось.

Сочетание Бориса Гребенщикова и симфонического оркестра лишь на первый взгляд кажется непривычным. Еще в 80-е были написаны песни, которые исполнялись консерваторскими скрипачами и даже приглашенными группами струнных инструментов. А в далеком 1987 году состоялся концерт группы «АКВАРИУМ» с оркестром.

Время от времени Гребенщиков отходил от группы ради сольных проектов. Еще в далеком 1989 году БГ отправляется на запад и записывает альбом на английском языке «Radio Silence». Позже вышел еще один сольный альбом с иностранными музыкантами – группой «The band» – «Лилит».

Вместе с БГ в Риге выступят музыканты группы «АКВАРИУМ»: легендарный бас-гитарист Александр Титов, соло-гитарист Алексей Зубарев, флейтист Брайан Финнеган (Brian Finnegan) и ударник Лиам Брэдли (Liam Bradley).

Концерт состоится 1 мая в 20:00, вход с 19:00.

Билеты поступят в продажу 13 марта во всех торговых местах «Bilesu paradize» и на www.bilesuparadize.lv.

Детям до 5 лет, не занимая отдельное место, вход свободный.

В Цесисе прошли концерты Бориса Гребенщикова Symphonia

Фото: В Цесисе прошли концерты Бориса Гребенщикова Symphonia0

Еще по этой теме
Гребенщикова и Макаревича наградили за поощрение культурного многообразия Литвы

Гребенщикова и Макаревича наградили за поощрение культурного многообразия Литвы

Вышел в народ: Борис Гребенщиков спел в подземном переходе

Вышел в народ: Борис Гребенщиков спел в подземном переходе

Рок-легенда Борис Гребенщиков выступил для прохожих на Домской площади

Рок-легенда Борис Гребенщиков выступил для прохожих на Домской площади


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 200000 EUR
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR
Дом
Дом, Baldone, 130000 EUR

reklama.vesti.lv

Пропажа девушки в Литве: найден ее мобильник Новости

Пропажа девушки в Литве: найден ее мобильник

Названы 10 худших автомобилей 2016 года Hi-Tech

Названы 10 худших автомобилей 2016 года

8 проблем со здоровьем, о которых можно узнать, по глазам Wo&Men

8 проблем со здоровьем, о которых можно узнать, по глазам

Детский паровозик-паук уничтожил армию солдатиков огнеметом Hi-Tech

Детский паровозик-паук уничтожил армию солдатиков огнеметом

Она сказала мужу, что беременна на его похоронах. А потом... Wo&Men

Она сказала мужу, что беременна на его похоронах. А потом...

В Латвии

Музыка

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 275 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU MENEDŽERI/-U
KLIENTU MENEDŽERI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 