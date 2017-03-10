В Риге пройдет концерт Бориса Гребенщикова «БГ Symphonia»

1 мая в 20.00 в амфитеатре «Арена Рига» состоится концерт Бориса Гребенщикова «БГ Symphonia», в котором песни знаменитого российского рок-музыканта прозвучат в сопровождении симфонического оркестра.

Осенью 2016 года в родном городе музыканта Санкт-Петербурге, в зале Академической капеллы, стартовал новый сольный проект Гребенщикова «БГ Symphonia».

За это время Гребенщиков с оркестром выступил в России, Украине, Латвии, Израиле. И везде концерты были приняты на «ура». Теперь в рамках Балтийского турне БГ с оркестром 1 мая даст долгожданный концерт в Риге, в амфитеатре «Арена Рига».

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Известные песни Гребенщикова и группы «АКВАРИУМ» звучат в новых аранжировках, превнося в звучание свежее дыхание. Медитативная лирика БГ со скрипками и кларнетами сочетается идеально.

И знакомые песни вдруг зазвучат с таким богатством оттенков, так объемно и мощно, как раньше и снилось.

Сочетание Бориса Гребенщикова и симфонического оркестра лишь на первый взгляд кажется непривычным. Еще в 80-е были написаны песни, которые исполнялись консерваторскими скрипачами и даже приглашенными группами струнных инструментов. А в далеком 1987 году состоялся концерт группы «АКВАРИУМ» с оркестром.

Время от времени Гребенщиков отходил от группы ради сольных проектов. Еще в далеком 1989 году БГ отправляется на запад и записывает альбом на английском языке «Radio Silence». Позже вышел еще один сольный альбом с иностранными музыкантами – группой «The band» – «Лилит».

Вместе с БГ в Риге выступят музыканты группы «АКВАРИУМ»: легендарный бас-гитарист Александр Титов, соло-гитарист Алексей Зубарев, флейтист Брайан Финнеган (Brian Finnegan) и ударник Лиам Брэдли (Liam Bradley).

Концерт состоится 1 мая в 20:00, вход с 19:00.

Билеты поступят в продажу 13 марта во всех торговых местах «Bilesu paradize» и на www.bilesuparadize.lv.

Детям до 5 лет, не занимая отдельное место, вход свободный.



















Aizvērt В Цесисе прошли концерты Бориса Гребенщикова Symphonia Anrijs Požarskis Anrijs Požarskis Anrijs Požarskis Anrijs Požarskis Anrijs Požarskis Anrijs Požarskis Anrijs Požarskis Anrijs Požarskis Anrijs Požarskis Anrijs Požarskis







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