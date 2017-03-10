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7 апреля на сцене ночного клуба Melnā Piektdiena с большим концертом выступит Александр Жвакин, более известный как Loc-Dog.

Loc-Dog является известным московским исполнителем в хип-хоп среде. Loc-Dog стал первым русским исполнителем музыки в стиле electrorap (симбиоз рэпа и электронной музыки), и на данный момент является главным его представителем.

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За прошедший год артист представил свою новую полноценную «живую» концертную программу, тем самым освободился от узких рамок уличного жанра и дал возможность заявить о себе в эфире всех популярных российских радиостанций.

Победитель множества номинаций России едет в Ригу с презентацией нового альбома «Крылья». На сцене прозвучат как новые песни, так и старые работы.

Билеты доступны в кассе Ticketshop.lv.


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