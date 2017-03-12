Сегодня стало известно, кто будет представлять Россию на «Евровидении»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На «Евровидении-2017» страну представит 27-летняя Юлия Самойлова. Большую популярность, как в России, так и за ее пределами, Юлия получила после того как стала финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачевой «Фактор А».

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Тогда Примадонна отметила Юлию премией «Золотая Звезда Аллы». Эта награда – знак личного признания Примадонны российской эстрады. В 2014-м она участвовала в Торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр 2014.

Юлия Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет «I» группу инвалидности по наследственному заболеванию.

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Напомним, что по правилам конкурса наша страна должна была до 13 марта объявить имя участника конкурса, представить песню и видеоролик. В противном случае Россия должна была бы выплатить штраф Европейскому Вещательному Союзу.

По итогам состоявшейся в январе жеребьевки Россия выступит в первой половине второго полуфинала. Он состоится 13 мая в киевском международном выставочном центре. Наша страна в этом отборочном туре будет единственной из постсоветского пространства и конкурировать придется, в том числе, с Нидерландами, Ирландией, Румынией.


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