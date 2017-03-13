Прогнозы букмекеров: какие шансы на победу у Латвии?

Triana Park
 

Triana Park. Фото: Picture Agency

Согласно прогнозам букмекеров, победителем «Евровидения-2017» может стать итальянский певец Франческо Габбани с песней «Occidentali’s Karma». О первых ставках букмекерских контор на «Евровидение» сообщил официальный сайт конкурса - EurovisionWorld.

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34-летний Франческо Габбани - итальянский музыкант и эстрадный певец, победитель Фестиваля Сан-Ремо в 2016 году. Его песня уже стала хитом в Италии и за ее пределами.

Представитель Италии на Евровидении определился традиционно для этой страны - из числа участников легендарного Фестиваля Сан-Ремо.

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На втором месте, согласно коэффициентам ставок, оказалась Бельгия, на третьем - Швеция.

На четвертом месте Португалия, на пятом - Сербия, шестом - Австралия.

На седьмом месте пока расположилась Россия, которую представит певица-колясочница Юлия Самойлова.

Украинской группе O.Torvald с песней «Time» букмекеры прогнозируют на Евровидении лишь 28 место.

Литовским участникам букмекеры предрекли 31 место, а эстонцы в таблице оказались на 14 позиции.

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Латвийская группа Triana Park, по мнению букмекеров, останется лишь на 28 месте,

что также может означать, что представители нашей страны не войдут в 26 стран, которые выступят в финале.

Напомним, Латвия примет участие в первом полуфинале конкурса, который состоится 9 мая.

Напомним, 62-й международный конкурс «Евровидение-2017» уже в начале мая примет Киев. Участие подтвердили 43 страны.

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