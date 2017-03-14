Скверная игра Путина с кандидаткой на песенный конкурс «Евровидение»

В этом году песенный конкурс «Евровидение» станет политическим триллером! В течение месяцев инсайдеры видят признаки того, что финал песенного конкурса «Евровидение» 13 мая в Киеве может быть омрачен украино-российским конфликтом.

И действительно, все больше разгорается спор вокруг конкурса, который певица Джамала со своей песней «1944», выиграв у Австралии и России, привела в Киев.



Если еще несколько дней назад Россия не показывала, хочет ли она вообще участвовать в «Евровидении» на Украине, или же «по соображениям безопасности» лучше будет его бойкотировать. Теперь государственное телевидение Путина сделало особенно смелый шахматный ход — и оказывает тем самым на Украину сильное давление.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Оригинал Bild.de

В воскресенье вечером Первый российский телеканал всего за день до окончания срока подачи заявок на участие в Евровидении назвал имя российской участницы в этом году: Юлия Самойлова.



27-летняя певица с детства прикована к инвалидному креслу, она выступала на открытии Паралимпийских игр в 2014 году в Сочи и год спустя получила вторую премию на конкурсе Аллы Пугачевой «Фактор А», представляющим собой российский вариант шоу талантов X Factor.



Молодая женщина еще в воскресенье искренне радовалась своему участию, решение о котором приняло жюри.

Самойлова говорит, что она «в шоке» от радости. По ее словам, песенный конкурс — это то, «что она всю жизнь, с самого детства, с родителями смотрела по телевидению».

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Но радость была недолгой.



Певица выступала в 2015 году в Крыму



Уже ночью пользователи интернета указали на то, что Самойлова в июне 2015 года выступала в украинском городе Керчь. Керчь расположена в Крыму, который Россия в марте 2014 года аннексировала в нарушение международного права.

И здесь начинается политический детектив: по украинским законам запрещается въезжать в Крым без разрешения украинских властей и не с украинской территории.

Bild задал вопрос Министерству внутренних дел Украины. Ответ был однозначным: «Госпожа Самойлова приезжала на временно оккупированную территорию полуострова Крым с государственной территории России, а не из Украины. Поэтому случай будет рассматриваться Службой безопасности Украины (украинской секретной службой)».

Также и СБУ высказалась в Facebook.

Пресс-секретарь Елена Гитлянская заявила, что «решение будет базироваться исключительно на украинских законах и на соображениях национальной безопасности».





Один инсайдер сказал в интервью Bild, что он исходит из того, что это повлечет за собой запрет на въезд для российской конкурсантки.

Юлия Самойлова нарушила «по меньшей мере декрет украинского правительства, а именно №367 от 4 июня 2015 года. Тем самым она может быть лишена права въезда на Украину сроком на три года. Это нормальная практика».



Открытым текстом: если следовать украинским законам, то у страны нет другого выбора, ей придется запретить российской конкурсантке въезд на Украину и тем самым отстранить ее от участия в песенном конкурсе «Евровидение 2017». Россия тоже это знает.



Рассчитывает ли Путин на отказ?



Уже утром в понедельник — еще до всех официальных украинских заявлений — Кремль высказался по поводу запланированного участия Юлии Самойловой в Евровидении в Киеве.



Пресс-секретарь Путина Песков сказал журналистам, что «каждый уже бывал в Крыму, нет почти никого, кто бы туда не ездил».



Кроме того, он подчеркнул: «Я бы не стал употреблять такие слова, как провокация, потому что это выбор телеканала. Я не вижу в этом никакой провокации».

ЧИТАЙ НА TVNET: Почему российскую участницу могут не пустить на «Евровидение» в Киев

О чем Песков не сказал, так это о том, что выбор сделал контролируемый государством телеканал под руководством «путинского церемониймейстера» Константина Эрнста. Он с 1995 года является одним из важнейших кремлевских деятелей в области СМИ.



Однако на Украине не верят в случайность.



Один украинский депутат сказал в интервью Bild: «В то время как Россия до самого конца обдумывала бойкот музыкального конкурса, Москва решила политизировать процесс, выбрав певицу, которая уже выступала в Крыму. Ее кандидатура однозначно является провокацией, попыткой заставить Украину действовать».

Тарас Березовец из Украинского Института Будущего в Киеве, сказал Bild: «По моему опыту контактов с российской пропагандой и Константином Эрнстом, который занимается конкурсом для Первого российского телеканала, это было сделано умышленно.

Хотят показать, что если Юлии Самойловой будет запрещен въезд, то это означает, что Украина не признает даже инвалидов».





Тем самым Украина оказалась в затруднительном положении.



Или Киев признает в последнюю секунду выбранную Кремлем российскую певицу и тем самым немного отступится от Крыма. Или Юлию Самойлову выдворят за нарушение закона и сделают себя мишенью критики по поводу дискриминации инвалидов.

Цель этой игры Кремля — сделать песенный конкурс «Евровидение-2017» политическим залогом для Москвы.

Напомним, 26-летняя Юлия Самойлова должна исполнить на международном конкурсе англоязычную песню Flame Is Burning.

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