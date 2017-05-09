Самые опасные конкуренты Латвии на «Евровидении-2017»

Triana Park на большой сцене "Евровидения"
 

Triana Park на большой сцене "Евровидения". Фото: AP/Scanpix

Русский TVNET выяснил, с кем латвийской группе Triana Park предстоит сразиться за хрустальный микрофон на «Евровидении-2017». У представителей Латвии есть несколько весьма серьезных конкурентов. Накануне первого полуфинала, в котором представители нашей страны сразятся в музыкальном бою, смотрите, кто еще имеет все шансы на победу!

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Первое место практически единогласно иностранные букмекеры и меломаны отдают представителю Италии Франческо Габбани. Вокалист стал триумфатором ежегодного фестиваля Сан-Ремо, а теперь исполнит композицию Occidentali's Karma на большой сцене «Евровидения».

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Шансы на победу бельгийки Элли Дельво, больше известной как Бланш (Blanche), также крайне высоки, считают букмекеры. Вокалистка прославилась в своей стране как участница шоу «Голос Бельгии». На кункурсе певица исполнит композицию City Lights.

Третье место специалисты отдают шведу Робину Бенгтссону, который исполнит кпесню I Can't Go On. Зрители утверждают, что исполнитель поет и танцует не хуже, чем его земляк Монс Зелмерлев, одержавший победу на «Евровидении» в 2015 году.

Четвертую позицию уверенно занимает представитель Португалии Сальвадор Собрал. На конкурсе он выступит с проникновенной композицией Amar pelos dois.

Юный представитель Болгарии Кристиан Костов уже покорил тысячи сердец европейцев, когда принимал участие в российском шоу «Голос. Дети» в команде Димы Билана. В столице Украины 17-летний певец исполнит песню Beautiful Mess.

Реальные шансы на попадание в десятку лучших, по мнению букмекеров, имеет и певица из Сербии Тияну Богичевич.

В этом году в конкурсе снова примет участие Австралия. Исайя Фаербрейс с песней Don't Come Easy является победителем австралийского X Factor и готов показать свои таланты на «Евровидении».

Неплохие прогнозы букмекеры высказали и в адрес Беларуси. Коллектив NAVIBAND с чувственной песней на родном языке «Гісторыя майго жыцця» выступит во втором полуфинале.

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