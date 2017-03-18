Видео: Скучно на уроках? Этот учитель знает, как преподавать с помощью хип-хопа

 

Фото: скриншот видео

Когда школьники теряют интерес к предмету, на помощь приходит хип-хоп - музыкальное направление, которое слушает большинство молодежи. Учитель истории американского штата Джорджия решил преподавать уроки восьмиклассникам, используя оригинальный способ подачи темы граждансокй войны США.

В сети сами ученики опубликовали видео, на котором видно, как преподаватель (Mr. Yancey) читает текст на музыку композиции Bad and Boujee группы Migos. Новое название песни - Mad and Losing. В клипе видно, что школьникам пришлась по душе такая подача информации - они активно принимают участие и танцуют.

Музыкальные композиции обычно звучат в завершении урока, таким образом закрепляя только что усвоенный материал.

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Преподаватель также признался, что большая часть песен, которую он использует для своих уроков, не была у него в плейлисте. «Слова некоторых песен я не знал, но ученикам они нравятся, а это самое главное!».

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