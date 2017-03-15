Трамп предложил арестовать Снупа Догга за клип с президентом-клоуном

Президент США Дональд Трамп предложил посадить известного рэпера Снупа Догга в тюрьму за клип, в котором тот показал республиканца в образе клоуна, передает The Independent.
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По сюжету клипа, музыкант ловит президента-клоуна, после чего стреляет в него из игрушечного пистолета.
Республиканец прокомментировал работу рэпера в своем аккаунте в Twitter, высказав предложение о его аресте.
Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2017
Сенатор от штата Флорида (США) Марко Рубио, также выразил критику в адрес клипа.
«Подобные действия могут неправильно истолковать. Нам известны случаи убийства американских президентов...следует быть осторожнее с такими заявлениями», - отметил он.
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