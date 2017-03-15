Трамп предложил арестовать Снупа Догга за клип с президентом-клоуном

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп предложил посадить известного рэпера Снупа Догга в тюрьму за клип, в котором тот показал республиканца в образе клоуна, передает The Independent.

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По сюжету клипа, музыкант ловит президента-клоуна, после чего стреляет в него из игрушечного пистолета.

Республиканец прокомментировал работу рэпера в своем аккаунте в Twitter, высказав предложение о его аресте.

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Сенатор от штата Флорида (США) Марко Рубио, также выразил критику в адрес клипа.

«Подобные действия могут неправильно истолковать. Нам известны случаи убийства американских президентов...следует быть осторожнее с такими заявлениями», - отметил он.

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