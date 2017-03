Трамп предложил арестовать Снупа Догга за клип с президентом-клоуном

По сюжету клипа, музыкант ловит президента-клоуна, после чего стреляет в него из игрушечного пистолета.

Республиканец прокомментировал работу рэпера в своем аккаунте в Twitter, высказав предложение о его аресте.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2017