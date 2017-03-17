Пугачева о Самойловой на «Евровидении»: почему должен человек страдать?

Алла Пугачева
 

Алла Пугачева. Фото: COVI/Scanpix

Как стало известно на этой неделе, Россию на конкурсе «Евровидение» представит певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова. Журналисты решили узнать, что думает Алла Пугачева о разразившемся вокруг конкурса скандале и самой певице.

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Алла Пугачева и Юлия Самойлова познакомились в 2013 году, во время съемок шоу «Фактор А». Тогда девушка в инвалидном кресле, хоть и не победила, но оказалась на втором месте и получила особую премию «Золотая звезда Аллы».

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На днях журналисты решили узнать у Примадонны российской эстрады мнение насчет участия Самойловой в «Евровидении». Алла Пугачева отметила, что не видит проблем для участия бывшей подопечной в международном конкурсе.

«Я знаю Юлю, знаю ее мечту — выступить на Евровидении, знаю, что у нее одна единственная радость в жизни — это ее отличный муж и творчество — она композитор и певица. Все остальное — это такая суета и такой бред. Потому что, когда поет человек, и когда поет человек с ограниченными возможностями, должны затихать все. Никакой провокации тут нет. Ну, может быть, все, конечно, предполагали, что если поедет Юля, то это воспримут как провокацию, как какое-то лукавство.

Разве она не имеет свое собственного достоинства, своего собственно таланта? Она что, не имеет права выступить на этом конкурсе, если владельцы этого бренда не против?

Ну что делать, ну поругались с Украиной, ну помирятся, почему должен человек страдать», — рассказала Примадонна телеканалу «Дождь».

Ранее руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко заявил на своей странице в Facebook о том, что Юлия выступала в Крыму после его воссоединения с РФ.

По словам Клименко, выдвижение Самойловой для участия в «Евровидении» является «провокацией с далеко идущими последствиями».

«27 июня 2015 года Самойлова выступала в оккупированной Керчи вместе с Газмановым и Лолитой», — отметил активист. Он отметил, что таких артистов Служба безопасности Украины (СБУ) в страну не пускает.

Позже Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о намерении рассмотреть вопрос об участии российской исполнительницы в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве.

«СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение о ее въезде на территорию Украины. Подчеркиваю, наша позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности», —

написала в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отреагировал на угрозы запретить россиянке участвовать в «Евровидении», заявив, что Украина является страной - организатором «Евровидения-2017», а потому обязана следовать правилам проведения международного конкурса, - передает портал lenta.ru.

Как уточняет портал korrespondent.net, на официальном сайте певицы размещена информация о ее деятельности, согласно которой Самойлова принимала участие в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Керчи летом 2015 года.

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