Участница от России назвала запрет выступать на «Евровидении» смешным

Юлия Самойлова
 

Юлия Самойлова. Фото: Кадр из видео

Российская певица Юлия Самойлова, которую выбрали представительницей страны на Евровидении-2017, назвала смешными угрозы не допустить ее к участию в песенном конкурсе. Об этом она сказала в интервью программе «Вести в субботу» на канале Россия 1.

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«Это как-то все смешно. Я не понимаю, с чего такой переполох. Был абсолютно обычный концерт», – ответила Самойлова на вопрос журналиста о том, как она воспринимает, что ее могут не пустить на Украину из-за ее выступления в Крыму.

Она добавила, что на том крымском концерте выступало много артистов, в частности американские рэперы.

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