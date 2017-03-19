Умер ветеран американского рок-н-ролла Чак Берри

Čaks Berijs
 

Čaks Berijs. Фото: REUTERS/ScanPix

В США в субботу, 18 марта, в возрасте 90 лет в своем доме в штате Миссури умер музыкант Чак Берри. Об этом сообщает Reuters.

Музыкант сам вызвал службу неотложной медицинской помощи, но прибывшие врачи нашли Берри в бессознательном состоянии, однако спасти жизнь музыканту так и не удалось. Причина смерти не уточняется.

Будущая звезда появилась на свет 18 октября 1926 года в Сент-Луисе, штат Миссури, в афроамериканской семье среднего достатка. Музыкой он увлекся еще в школе и сегодня он считается одним из основоположников рок-н-ролла.

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Фото: Wikipedia.org

В 1984 году певец и гитарист был удостоен премии «Грэмми» за особый вклад в музыку. Спустя два года он стал одним из первых музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла. В 2004 году Берри занял 5-е место в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone.

На счету Берри 20 студийных альбомов и 51 сингл, в их числе «Rock and Roll Music», «Maybellene», «Roll Over Beethoven», «Sweet Little Sixteen» и «Johnny B. Goode».

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