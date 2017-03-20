СБУ: запрет на въезд Самойловой на Украину подготовлен

Служба безопасности Украины подготовила решение о запрете на въезд в страну участнице Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак на брифинге в понедельник, 20 марта.

«Документ о запрете въезда подготовлен», – сказал Грицак журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее информация о Самойловой была внесена в базу данных сайта Миротворец за посещение Крыма после аннексии. Кроме того в базе данных сайта Миротворец есть информация и о супруге Самойловой, Алексее Таране. Ему также инкриминируют незаконное пересечение государственной границы Украины в 2015 году.

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Как уже писал Русский TVNET, российская певица Юлия Самойлова, которую выбрали представительницей страны на Евровидении-2017, назвала смешными угрозы не допустить ее к участию в песенном конкурсе. Об этом она сказала в интервью программе «Вести в субботу» на канале Россия 1.

«Это как-то все смешно. Я не понимаю, с чего такой переполох. Был абсолютно обычный концерт», – ответила Самойлова на вопрос журналиста о том, как она воспринимает, что ее могут не пустить на Украину из-за ее выступления в Крыму.

Она добавила, что на том крымском концерте выступало много артистов, в частности американские рэперы.

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